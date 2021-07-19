Ремонтника электросетей убило током в городе Карелии

В Лахденпохье от удара током погиб рабочий Прионежской сетевой компании, сообщили в Следкоме Карелии.

В Лахденпохье началась проверка по факту гибели мужчины в результате удара током, сообщили в Следственном комитете Карелии.



По предварительным данным, 16 июля около 16 часов на аварийном электросетевом участке в районе улицы Бусалова в Лахденпохье 42-летний работник АО «Прионежская сетевая компания» в ходе проведения ремонтных работ по обрыву электрических сетей получил смертельный удар током.



В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия – опрашивают свидетелей и очевидцев, а также должностных лиц, в чьем ведении находится обслуживание высоковольтной ЛЭП.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.