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Ремонтника электросетей убило током в городе Карелии

Новости. Происшествия
06:40, 20 Июля 2021
фото: © АО «ПСК»

В Лахденпохье от удара током погиб рабочий Прионежской сетевой компании, сообщили в Следкоме Карелии.

В Лахденпохье началась проверка по факту гибели мужчины в результате удара током, сообщили в Следственном комитете Карелии.

По предварительным данным, 16 июля около 16 часов на аварийном электросетевом участке в районе улицы Бусалова в Лахденпохье 42-летний работник АО «Прионежская сетевая компания» в ходе проведения ремонтных работ по обрыву электрических сетей получил смертельный удар током.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия – опрашивают свидетелей и очевидцев, а также должностных лиц, в чьем ведении находится обслуживание высоковольтной ЛЭП.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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