Ремонтники устранили течь из канализации в центре Петрозаводска

В ЕДДС карельской столицы сообщили, что течь из канализационной трубы, откуда вода стекала в Лососинку, была устранена.

Как сообщили в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы, течь из канализационной трубы в районе парка Древлянская Роща была устранена. Сообщение об этом поступило сегодня, в районе 10 утра.

«Парк Древлянская Роща, аллея Зеленая Тропа, в районе железнодорожных путей, течь воды из канализационной трубы устранена», — написали в паблике.

Напомним, ранее также в ЕДДС сообщали о течи из канализационной трубы в данном районе — информация была принята в АО «ПКС — Водоканал», при этом срок ремонта не был определен.