Ремонтные работы ведутся без выходных

Ремонтная бригада АО "ПКС-Водоканал" в данный момент ведет плановые работы по замене участка трубопровода по адресу ул. Мерецкова, д. 21. Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" меняют трубопровод длиной 3 метра.

"На месте мы обнаружили, что труба в плохом состоянии, и менять ее придется полностью, сейчас на Мерецкова работает сварщик. Работы мы планируем завершить к 18.00", - сообщает начальник участка обслуживания водомерных узлов Олег Почтовалов. Под отключение попал один жилой дом (ул. Мерецкова, д. 21).

Также сотрудники "РКС-Петрозаводск" устраняют повреждение на канализационном коллекторе диаметром 530 мм по адресу ул. Еремеева, д. 18. Коллектор находится в гильзе, для его демонтажа требуется выкопать котлован, после чего сотрудники будут производить выемку грунта. Повреждение находится непосредственно под проезжей частью, и, чтобы минимизировать неудобство для петрозаводчан, работы по устранению повреждению будут производить без вскрытия дорожного полотна. Работы по монтажу планируется закончить на следующей неделе.

По адресу Неглинская наб., д. 53 "РКС-Петрозаводск" устраняют повреждение канализационного коллектора диаметром 530 мм, на данном участке меняют трубу длиной 7 метров. Работа здесь не остановится и в выходные дни – трубу подготовят к монтажу, а уже на следующей неделе сотрудники произведут врезку нового участка трубы и восстановят покрытие.

По словам начальника участка обслуживания водомерных узлов Олега Почтовалова, работы ведут и у Петрозаводского государственного университета – представители университета обнаружили повреждение на сетях и обратились за помощью в АО "ПКС-Водоканал", в данный момент ремонтная бригада устраняет прорыв.