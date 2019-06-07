Рената Литвинова показала видео выступления Земфиры на приватной вечеринке

Земфира удивила поклонников редким выходом на сцену.

Певица выступила на Петербургском международном экономическом форуме. Приватный концерт состоялся в рамках закрытого приема Газпромбанка на Заячьем острове, пишет Cosmopolitan.

Ведущей мероприятия была Рената Литвинова. Актриса поделилась кадрами с выступления подруги в Instagram.

Певица исполнила свои хиты "Хочешь", "Любовь как случайная смерть" и "Someday". Публика тепло встретила артистку.

Ранее Земфира Рамазанова заявила, что больше не будет ездить в туры. На фестивале в Сочи в прошлом году она сообщила, что это "ее последний концерт в обозримом будущем".



Артистка прекратила выступления, чтобы приступить к записи нового альбома. В сентябре Земфира выпустила первый записанный за пять лет сингл. А в апреле она спеласвои самые пронзительные композиции на вечере Ренаты Литвиновой.