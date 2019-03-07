Дилер Renault поставит авто для Управтодора Карелии

Официальный дилер Renault в Петрозаводске – компания "КМ-Авто" - получила право на поставку трех автомобилей для Управления автомобильных дорог Карелии.

Это следует из документации об итогах аукциона, организованного Управлением. "КМ-Авто" была единственным участником торгов.

Согласно техническому заданию, фирма должна поставить три автомобиля на общую сумму 1,7 млн рублей.

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