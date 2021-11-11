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Рэпер из Петрозаводска засветился в клипе известного российского проекта Birchpunk (ВИДЕО)

Новости. Культура
15:42, 11 Ноября 2021
фото: © birchpunk / ВК

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Виталя Альбатрос напомнил о том, что отличает нас от бездушных машин.

Популярный русскоязычный канал на YouTube, снимающий клипы в стиле киберпанк — Birchpunk — представил клип «Сердце» от RUSSIAN CYBER-RAP OF RETROZAVODSK. В проекте участвует известный петрозаводский рэп-исполнитель Виталя Альбатрос.

«То, что так хорошо послушать в свободное от киберпространства время и вспомнить, что нас отличает от холодных и бездушных машин. Пока что отличает…» — отметили создатели клипа на странице проекта в соцсети.

Birchpunk — популярнейший русскоязычный канал на YouTube. Проект создан Сергеем Васильевым в 2020 году. Контент канала — короткометражные фильмы о русской кибердеревне.

«Березопанк — смелый футуристический проект-антиутопия, который иронично показывает российское будущее», — так описывает свое детище создатель канала на странице в YouTube.

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Комментарии

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Эно
2021-11-11 16:42:35
шлак, смотреть противно, девицы чего то дергаются, пальцы оттопыривает....
иди работай! На тебе пахать можно
oтo
2021-11-11 17:02:45
Эно, согласен на все сто.
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