Рэпер из Петрозаводска засветился в клипе известного российского проекта Birchpunk (ВИДЕО)

Виталя Альбатрос напомнил о том, что отличает нас от бездушных машин.

Популярный русскоязычный канал на YouTube, снимающий клипы в стиле киберпанк — Birchpunk — представил клип «Сердце» от RUSSIAN CYBER-RAP OF RETROZAVODSK. В проекте участвует известный петрозаводский рэп-исполнитель Виталя Альбатрос.

«То, что так хорошо послушать в свободное от киберпространства время и вспомнить, что нас отличает от холодных и бездушных машин. Пока что отличает…» — отметили создатели клипа на странице проекта в соцсети.

Birchpunk — популярнейший русскоязычный канал на YouTube. Проект создан Сергеем Васильевым в 2020 году. Контент канала — короткометражные фильмы о русской кибердеревне.

«Березопанк — смелый футуристический проект-антиутопия, который иронично показывает российское будущее», — так описывает свое детище создатель канала на странице в YouTube.