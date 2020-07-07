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Рэпер Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США

Новости. Общество
23:30, 07 Июля 2020
фото: © AP Photo/Michael Wyke
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Американский певец Канье Уэст заявил, что намерен участвовать в президентской гонке в США.

"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написал Уэст в твиттере.

Музыкант не уточнил, в каком именно году собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хештегом "Видение2020", пишет издание "РИА Новости".

Поддержку Канье Уэсту уже выразил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. 

Это не первый раз, когда певец заявляет о подобных намерениях. Прежде он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Уэст ранее был известен как активный сторонник Трампа и неоднократно лично встречался с президентом. Позднее музыкант заявил, что его использовали в политических целях.

Канье Уэст – американский хип-хоп-исполнитель, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Муж Ким Кардашьян.

Как правило, реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий – Республиканской и Демократической – в этом году ими стали действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и его оппонент, бывший вице-президент Джо Байден. При этом изредка кандидаты от третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. 

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