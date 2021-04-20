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«Репортеры без границ» поместили Россию в рейтинге свободы прессы между Демократической республикой Конго и Гондурасом

Новости. Общество
13:19, 21 Апреля 2021
фото: ©Столица на Онего
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В международной журналистской организации считают, что репрессивный аппарат в России «используется для ограничения освещения в СМИ протестов».

Международная журналистская организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной рейтинг свободы прессы в 180 странах мира. Его лидером пятый год подряд признана Норвегия. Соседняя с Карелией Финляндией заняла в рейтинге второе место, а на третьем расположилась Швеция.

Россию международная журналистская организация поместила только на 150 строчку – между Демократической республикой Конго и Гондурасом. По сравнению с прошлогодним рейтингом наша страна опустилась еще на одну позицию. Как отметили «Репортеры без границ», репрессивный аппарат в России «используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-21 14:57:26
Нет у нас ни свобод, ни достойной жизни. То что происходит в стране , с богатейшими природными ресурсами, иначе как беспределом назвать нельзя.
Жуков
2021-04-21 14:31:31
150 место это аванс.
mobikk
2021-04-21 13:59:17
Где и что у нас в цензуре? Навальнята любой бред по всей стране разносят - и хоть бы какая цензура это остановила.
Как раз наоборот - цензура есть только на либерастических сайтах.
udo
2021-04-21 14:33:11
mobikk, поддерживаю.
Честный житель
2021-04-21 13:46:50
Это не наше место,это место тех,кто привёл страну к такому "финишу", когда Президенту страны запрещено появляться на Олимпийских играх, позор несусветный,не говоря уже о том,как о нем высказался Байден, и не было ни одного человека,кто вышел бы хотя бы с плакатиком в защиту "О", вот и ответ.....на все вопросы...
Никита
2021-04-21 13:50:53
Честный житель, правильно мыслите , но опасно , при диктатуре это чревато последствиями .
Любознательный
2021-04-21 14:01:15
Никита, Прочитал мнение " честного",и что? Что не правда?
Это ещё мелочи, в Яндексе дзене есть такие высказывания, что лет на 20 потянут в нашем репрессивной государстве....и то ничего, поливают во всю и таких десятки тысяч!
Никита
2021-04-21 14:29:52
Любознательный, а в Чаде вообще президента убили , тоже обнулившийся был , 38 лет сидел в кресле . А вы говорите ..... :)
врунофф
2021-04-21 13:42:03
Трампа забанили :)
Никита
2021-04-21 13:40:46
Толи ещё будет , всех обойдём .
udo
2021-04-21 13:28:23
Навальный пусть сидит. Проплаченные репортёры пофиг. Заставить улицы убирать.
Гость
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