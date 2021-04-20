«Репортеры без границ» поместили Россию в рейтинге свободы прессы между Демократической республикой Конго и Гондурасом

В международной журналистской организации считают, что репрессивный аппарат в России «используется для ограничения освещения в СМИ протестов».

Международная журналистская организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной рейтинг свободы прессы в 180 странах мира. Его лидером пятый год подряд признана Норвегия. Соседняя с Карелией Финляндией заняла в рейтинге второе место, а на третьем расположилась Швеция.

Россию международная журналистская организация поместила только на 150 строчку – между Демократической республикой Конго и Гондурасом. По сравнению с прошлогодним рейтингом наша страна опустилась еще на одну позицию. Как отметили «Репортеры без границ», репрессивный аппарат в России «используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального».