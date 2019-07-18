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Новости. Общество
15:02, 18 Июля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Решая этот вопрос, мы делаем людей счастливыми"

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Директор строительной компании "Баренц Групп" Илья Гаврюшев, создавший в Петрозаводске фабрику решений квартирного вопроса, дал большое интервью.

"Есть несколько правил, по которым мы живем, - сказал Илья Гаврюшев. – Главное из них - мы не предлагаем людям какой-то конкретный товар, мы предлагаем комплексную услугу по решению квартирного вопроса. Это для нас фундаментальная вещь нематериального свойства. "Баренц Групп" не является строительной компанией в привычном понимании. Мы – фабрика решений квартирного вопроса".

В компании понимают, что квартирный вопрос – это больной вопрос, и это всегда стресс, боязнь потерять деньги, выбрать не то жилье, не тот район и т.д.

"Мы стараемся сделать все, чтобы освободить человека от этого стресса. Вы приходите, мы выслушиваем ваши потребности, оцениваем ваши ресурсы, и смотрим, что можем предложить.

Каждая сделка уникальная для нас. Мы помним каждого клиента. У нас не бывает, чтобы вы принесли деньги и ушли, о вас забыли. Нет, это танец, который мы танцуем с вами вместе до конца. Ведь многие люди даже не верят, что могут переехать в новую квартиру, и только познакомившись с нами и посмотрев все предложения, спектр которых у нас очень широк, понимают, что это возможно, - отметил директор компании "Баренц Групп". - Когда человек попадает в нашу орбиту, он получает комплексное обслуживание на много лет. Он купил маленькую квартиру, потом у него подросли дети, погасилась ипотека за первое жилье, он может нам его отдать, встать в очередь на новую квартиру, он может поменять район и т.д."

"Сотрудники "Баренц Групп" получают огромное удовольствие от работы, потому что мы меняем к лучшему жизнь других людей. По большому счету, мы – это фабрика счастья. У нас и слоган такой: "Квартиры для счастливых людей". Ведь новое жилье – это не просто стены. Это любовь, доверие, спокойствие и взаимопонимание в семье, это новая жизнь, желание смотреть в завтрашний день, расти и развиваться. И нам приятно, что наши клиенты – это молодые семьи, которые только образуются, или люди, которые уже живут вместе, но расширяются. Ведь новая квартира – это всегда новая жизнь и новое дыхание", - так считает Илья Гаврюшев.

Что еще рассказал Илья Гаврюшев, читайте в большом интервью.

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