Решение о снижении налога для предпринимателей принято горсоветом Петрозаводска

Городской совет Петрозаводска принял решение о снижении ставки единого налога на вмененный доход с 15% до 7,5% - это одна из самых распространенных систем налогообложения малого и среднего бизнеса.

Решение было принято на сегодняшней сессии Петросовета.

"Документ был подготовлен в целях оказания поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям Петрозаводска, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции", - пояснили в администрации города. Каких сфер бизнеса коснется снижение ставки ЕНВД, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".