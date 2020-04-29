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Решивший обмануть государство житель Карелии стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
11:26, 30 Апреля 2020
фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк
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В Пряжинском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социального пособия, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 41-летний житель Карелии, получавший социальные выплаты, устроился на работу, хотя знал, что работающим выплаты не положены.

В результате он стал получать и зарплату, и пособие. Так продолжалось некоторое время, пока в ходе сверки между ведомствами не выяснилось истинное положение дел.

Как установил участковый уполномоченный полиции, незаконный доход подозреваемого превысил 48 тысяч рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются иные обстоятельства происшествия.

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