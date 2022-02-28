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Респираторный центр готовится к открытию в Питкярантском районе Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
13:49, 04 Марта 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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В Питкярантской ЦРБ завершён капитальный ремонт поликлиники, на базе которой планируется открыть респираторный центр, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии, в ходе капитального ремонта в Питкярантской ЦРБ заменено старое напольное покрытие на новое, износостойкое. Установлены новые двери во всех кабинетах и коридорах. Покрашены стены и потолки. Заменена вся сантехника, электрика, инженерные коммуникации. Создан и оборудован туалет для маломобильных граждан на первом этаже и отремонтирован туалет для посетителей на втором этаже.

На втором этаже оборудована новая процедурная. На входе в поликлинику и на всех этажах размещена удобная навигация в едином стиле с учётом требования брендбука.

На ремонт, по информации Минздрава Карелии, было выделено 8 млн рублей.

«Однако есть и то, что необходимо доделать в этом году. Например, убрать проводку в кабель-каналы, заменить мебель, реконструировать и оснастить зону с мягкой мебелью для комфортного ожидания приёмов посетителями. На эти цели дополнительно выделили 10 млн рублей», — сказал Михаил Охлопков.

По словам руководителя министерства здравоохранения республики, в конце марта для методической помощи в создании респираторного центра в больницу приедут доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии Петрозаводского госуниверситета, главный внештатный терапевт Минздрава Карелии Наталья Везикова и заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы им. В. А. Баранова, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения республики Геннадий Моховиков.

«Приобретение нового оборудования, в том числе компьютерного томографа, капитальные ремонты, создание гостиницы внутри Питкярантской ЦРБ — это часть сложного комбинированного плана для того, чтобы создать в этом году на базе больницы респираторный центр, в котором будут лечиться жители Приладожья — с патологиями дыхания, включая перенесённый ковид», — сообщил министр Охлопков.

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