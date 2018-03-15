Республиканская больница получила новое оборудование на 20 млн рублей

Карелия приобрела эндоскопическое оборудование для республиканской больницы за счет президентского фонда, сообщает региональный Минздрав.

"Видеостойка с оборудованием, предназначенным для выполнения диагностики и хирургического лечения заболеваний желчевыводящих путей, уже поступила в эндоскопическое отделение больницы. Стоимость нового оборудования - более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Юрий Сильвестров, ежегодно здесь выполняются более 7 тысяч исследований и более 200 операций, используются современные диагностические и лечебные методики.

Оборудование, полученное больницей в 1992 году, устарело морально и физически. Новая техника позволяет улучшить качество хирургических операций, снизить число осложнений. С ее использованием планируется развитие эндосонографии - нового направления диагностики и хирургического вмешательства под ультразвуковым контролем.