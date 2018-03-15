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Новости. Общество
08:20, 15 Марта 2018

Республиканская больница получила новое оборудование на 20 млн рублей

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Карелия приобрела эндоскопическое оборудование для республиканской больницы за счет президентского фонда, сообщает региональный Минздрав.

"Видеостойка с оборудованием, предназначенным для выполнения диагностики и хирургического лечения заболеваний желчевыводящих путей, уже поступила в эндоскопическое отделение больницы. Стоимость нового оборудования  - более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Юрий Сильвестров, ежегодно здесь выполняются более 7 тысяч исследований и более 200 операций,  используются современные диагностические и лечебные методики.

Оборудование, полученное больницей в 1992 году, устарело морально и физически. Новая техника позволяет улучшить качество хирургических операций, снизить число осложнений. С ее использованием планируется развитие эндосонографии - нового направления диагностики и хирургического вмешательства под ультразвуковым контролем.

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Комментарии

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кир
2018-03-15 09:52:21
Очередное обогащение врачебного сообщества. В поликлиниках есть параллельные структуры, так называемые, "центры здоровья", где врачи проводят платные процедуры на оборудовании советских времен.
David
2018-03-15 10:03:24
кир, Не за будь это в лицо доктору сказать когда заболеешь!
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