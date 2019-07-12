При проведении муниципальных выборов 8 сентября 2019 года Республиканские ведомства и организации будут оказывать содействие избиркомам Карелии.

9 июля подписано распоряжение правительства Республики Карелия, согласно которому ряд государственных органов, ведомств и организаций республики, а также органы местного самоуправления будут оказывать содействие избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения в Республике Карелия единого дня голосования 8 сентября 2019 года.

В Республике Карелия в единый день голосования 8 сентября 2019 года планируется проведение более 60 избирательных кампаний на территории 15 муниципальных районов и петрозаводского городского округа.

Всю информацию о выборах и работе избирательных комиссий в Карелии можно найти на официальном сайте ЦИК Карелии.