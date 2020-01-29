Ресторанный бизнес в Карелии демонстрировал ускоренный рост в 2019 году

Оборот общественного питания в Карелии в 2019 году достиг 5,4 млрд рублей – в сопоставимых ценах это на 5,3% больше по сравнению с 2018 годом.

Такие показатели приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за 2019 год.

Согласно документу, оборот общественного питания в Карелии рос в течение всего года и особенно ускорился во втором полугодии. Самым продуктивным был июль, когда показатели общепита выросли за месяц на 8,5%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".