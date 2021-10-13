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Рестораны в Петрозаводске считались шиком

Новости. Общество
11:31, 13 Октября 2021
фото: Интерьер ресторана «Фрегат». Петрозаводск, конец 1970-ых годов. © Фотоархив Бориса Семенова

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В рубрике «Как это было» рассказываем о ресторанах, работавших в Петрозаводске в советские времена: что ели, пили и как в них отдыхали советские люди.

В начале июля 1976 года на проспекте Ленина в Петрозаводске открылась шашлычная «Кавказ». В этом году ей могло бы исполниться 45 лет, но она закрылась незадолго до дня рождения. Кафе и рестораны открываются, закрываются, забываются – кого сейчас этим удивишь.

Когда открывался «Кавказ», в СССР рестораны считались шиком, вершиной общепитовской «табели о рангах», а в самом общепите царила стабильность: что открылось, закрыться не могло.

В тогдашнем Петрозаводске ресторанов было немного, и в них ходили, как правило, в честь праздника или торжества. Юбилей, свадьба, высокая награда, окончание вуза или приезд важных гостей – это в ресторан. Рестораны располагали к торжественности и ее же требовали от посетителей: праздничные наряды и прически у женщин, костюм и галстук у мужчин. И если без повода, просто так, в ресторан тогда ходили редко, то важные события старались отметить именно в ресторане.

Как рестораны считались шиком, так и в меню были свои фавориты, символы шика. В СССР ценились блюда кавказской кухни: колбаски, чахохбили, цыпленок табака и, конечно, шашлык. К шашлыку относились с каким-то особым пиететом.

Подробнее читайте в рубрике "Как это было".

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