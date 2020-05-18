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Ресторатор Карелии: "Мы готовы открываться на любых условиях"

Новости. Общество
13:44, 19 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Предпрниматель Роман Ли высказал свое мнение о перспективах предприятий общепита, закрытых более полутора месяцев назад из-за угрозы распространения коронавируса.

В минувший понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков провел с предпринимателями онлайн-совещание, темой которого стала безопасная работа предприятий в условиях пандемии. В мероприятии, которое длилось более 5,5 часов, принял участие и руководитель ассоциации предприятий общественного питания республики, совладелец популярного кафе-бистро "Дежавю" в Петрозаводске, Роман Ли. Рестораны и кафе в Карелии по-прежнему не работают. А откроются ли они после снятия ограничений? Роман Ли высказал свое мнение на совещании.

"К сожалению, вынужден вас, может быть, разочаровать, но с условием тех значительных ограничений, которые мы сейчас обсуждаем, я сомневаюсь, что предприятия смогут заработать деньги для того, чтобы выплачивать заработную плату своим работникам, - сказал Роман Ли. - При этом мы, конечно же, готовы и согласны открываться на любых условиях, которые будут нам предложены, и которые мы согласуем. Но я хочу, чтобы было понимание – это не является бизнес-процессом".

Подробнее о позиции известного ресторатора читайте в рубрике "Личное мнение".

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Комментарии

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Известный карельский ресторатор Роман Ли высказал свое мнение о перспективах предприятий общепита, закрытых более полутора месяцев назад из-за угрозы распространения коронавируса.
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