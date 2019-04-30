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Новости. Общество
20:40, 30 Апреля 2019
фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ретейлеры предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором в 15%.

Ретейлеры призывают признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, а также исключить товары из иностранных онлайн-магазинов из категории товаров для личного пользования.

Первоначально планировалось установить сбор в 20% со всех трансграничных покупок, но затем его размер скорректировали до 15%.
 
Кроме того, АКИТ предлагает установить уполномоченного оператора, который будет взимать сбор, в том числе через авансированные платежи, а также уравнять товарные агрегаторы с интернет-магазинами, чтобы ввести для них одинаковую ответственность за уплату сборов в бюджет, пишут "РИА Новости".

В письме АКИТ отмечается, что сейчас российские и зарубежные ретейлеры работают в неравных условиях: например, российские компании обязаны платить НДС и таможенные пошлины, сертифицировать продукцию, применять контрольно-кассовую технику, обеспечивать гарантийное обслуживание, а иностранные от всего этого освобождены.

Таким образом, иностранные интернет-площадки и производители "находятся в привилегированном положении", утверждает АКИТ, тогда как российские, создающие рабочие места и обеспечивающие налоговую базу, ежегодно теряют долю рынка. По данным ассоциации, в 2010 году доля зарубежных площадок на российском онлайн-рынке составляла только восемь процентов, а к 2018-му увеличилась до 38%.

С 1 января в России действует беспошлинный порог в размере 500 евро. Если покупатель в течение календарного месяца выходит за пределы этой суммы либо вес заказов превышает 31 килограмм, он должен заплатить 30% от суммы превышения.

 
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