Российский экспортный центр начинает прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года»

Российский экспортный центр объявляет о старте Всероссийского конкурса «Экспортер года» в 2021 году и начинает прием заявок.

Недавно Центром поддержки экспорта были подведены итоги регионального конкурса «Экспортер года» и названы победители среди участников в Карелии. 5 апреля стартовал еще один конкурс — всероссийский.

Российский экспортный центр приглашает принять бесплатное участие во всероссийском конкурсе. Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. С каждым годом число участников конкурса «Экспортер года» стремительно растет: если в 2018 году в конкурсе приняло участие около 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1700.

Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа — на уровне каждого федерального округа — объявят с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.

Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц государства.

«РЭЦ задумывал "Экспортер года" как конкурс вне отраслевых границ. Конкурс демонстрирует, что в каждом регионе России и в каждой отрасли есть талантливые, сильные, целеустремленные экспортеры, которые готовы много работать, умеют мыслить системно и способны зарабатывать на самых сложных рынках. Главная цель конкурса — показать и поощрить тех предпринимателей, чьи достижения выделяются на фоне остальных, тех предпринимателей, на которых стоит равняться. Мы хотим показать каждому экспортеру, что он не один на этом поприще, что его окружают коллеги и партнеры, с которыми можно советоваться и сотрудничать по самым острым вопросам экспортной деятельности. Всероссийский статус конкурса подтверждает, что правительство Российской Федерации хочет и готово работать с экспортерами и вместе мы сможем добиваться правильных для экспортного сообщества решений», — сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Премия вручается в 12 номинациях (как для МСП, так и для крупного бизнеса). Среди них отраслевые номинации:

• «Экспортер года в сфере промышленности»;

• «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

• «Экспортер года в сфере услуг»;

• «Экспортер года в сфере высоких технологий»;

• «Трейдер года».

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в номинациях, присуждаемых за быстрый рост экспортных показателей:

• «Прорыв года» (для МСП);

• «Новая география» (для крупного бизнеса).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 5 апреля по 15 июня.

Подать заявку на участие можно, заполнив электронную анкету на сайте Российского экспортного центра. На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ — электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).

Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, которые учреждены юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, превышает 50%.

Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.

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Премия «Экспортер года» учреждена правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.