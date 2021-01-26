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В Петрозаводске вор-рецидивист ради 2 тысяч пнул пенсионерку

Новости. Общество
16:50, 26 Января 2021
фото: © shutterstock.com
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Неоднократно судимый за грабежи петрозаводчанин повалил 63-летнюю женщину на землю, пнул и забрал ее сумку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась пенсионерка, которая рассказала, что на улице на нее напал мужчина и похитил сумку. Внутри находились кошелек и телефон. Примерная стоимость похищенного превысила 20 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, неоднократно судимый за грабежи. Примечательно, что ранее при грабежах его интересовали только наличные деньги. Так произошло и в этот раз. Подозреваемый, нуждаясь в финансах, специально выискивал на улицах пенсионерку.

В районе Ключевского шоссе он заметил женщину и попытался вырвать у нее сумку. Но та крепко держала свое имущество в руках. Тогда петрозаводчанин повалил ее на землю, пнул и забрал примеченный аксессуар. Позже присвоил все деньги из кошелька – 1 800 рублей, а остальное выбросил. Средства потратил в продуктовом магазине, приобретя сигареты, продукты и пиво.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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