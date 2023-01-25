Рецидивист по пути на заработки в Петрозаводск ограбил магазины с алкоголем

Прокуратура Прионежского района Карелии отправила в суд уголовное дело о краже и грабеже.

Прокуратура Прионежья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Кондопоги. Его обвиняют в краже и грабеже.

Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2022 года неоднократно судимый безработный мужчина по пути на заработки в Петрозаводск обокрал магазин в Янишполе.



Злоумышленник пронес мимо кассы алкоголь на сумму более пяти тысяч рублей. После этого он приехал на такси в поселок Мелиоративный, где также попытался вынести алкоголь из магазина.



На крыльце продавец попыталась остановить злоумышленника, но он оттолкнул женщину и убежал. Ущерб - свыше семи тысяч рублей.

Подозреваемого нашли и на время расследования поместили под арест, пишет прокуратура Карелии. Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд. Мужчине грозит до семи лет колонии.