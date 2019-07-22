Рецидивист разбил камнем голову прохожему в Петрозаводске

В карельской столице возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение, что на горожанина напал пьяный мужчина, похитил телефон и деньги. Материальный ущерб составил 4 тысячи рублей.

Житель Петрозаводска решил присесть на скамейку на Ключевой, где уже отдыхали двое мужчин, по виду нетрезвых. Завязался конфликт. Петрозаводчанин решил уйти, но оппонент догнал его и нанес несколько ударов. Когда мужчина упал, злоумышленник взял поблизости камень и дважды ударил по голове. После чего забрал из карманов пострадавшего 1,2 тысячи рублей и телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 25-летнего судимого жителя карельской столицы. Полицейские выяснили, что телефон тот продал, а деньги потратил на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.