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Новости. Криминал
09:52, 22 Июля 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Рецидивист разбил камнем голову прохожему в Петрозаводске

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В карельской столице возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение, что на горожанина напал пьяный мужчина, похитил телефон и деньги. Материальный ущерб составил 4 тысячи рублей.

Житель Петрозаводска решил присесть на скамейку на Ключевой, где уже отдыхали двое мужчин, по виду нетрезвых. Завязался конфликт. Петрозаводчанин решил уйти, но оппонент догнал его и нанес несколько ударов. Когда мужчина упал, злоумышленник взял поблизости камень и дважды ударил по голове. После чего забрал из карманов пострадавшего 1,2 тысячи рублей и телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 25-летнего судимого жителя карельской столицы. Полицейские выяснили, что телефон тот продал, а деньги потратил на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии

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кир
2019-07-22 10:23:56
Вы им шахматный турнир, а они - камнем по голове. Кто идиоты?
однозначно
2019-07-22 10:22:12
Я всегда присаживаюсь отдыхать на скамейки с нетрезвыми мужчинами. Особенно на Ключевой.
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