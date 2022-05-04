Рецидивист угнал автомобиль знакомого и устроил два ДТП в поселке Карелии

В Прионежье мужчина поехал по своим делам на угнанной «девятке», устроив две аварии.

В прионежскую полицию поступило сообщение об угоне автомобиля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе опроса 29-летний сельчанин сообщил, что неизвестный угнал принадлежащий ему ВАЗ-21099. Машина была припаркована на улице в частном секторе вблизи дома потерпевшего. В дальнейшем полицейские обнаружили автомобиль в черте населенного пункта со следами повреждений, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к угону причастен знакомый заявителя — 32-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания. Подозреваемый объяснил, что увидел автомобиль товарища, подошел к нему и обратил внимание на то, что ключ оставлен в замке зажигания. Не раздумывая, мужчина сел за руль и отправился по своим делам. Однако в ходе поездки он не справился с управлением и врезался в забор одного из жилых домов. Затем, уехав с места ДТП, совершил новое столкновение. После этого машина заглохла и более не завелась. А житель поселка скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание. Также в отношении фигуранта составлены административные протоколы по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Ранее сообщалось, освободившийся из колонии житель Карелии не смог доехать до дома на угнанном автомобиле.