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Новости. Криминал
10:41, 04 Апреля 2019

Рецидивист в Карелии обшарил карманы пенсионерки, напав на нее на улице

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В Сегеже мужчина напал на пенсионерку и, удерживая ее, обшарил карманы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратилась 63-летняя пенсионерка и сообщила, что на неё напали. Заявительница рассказала, что 2 апреля вечером возвращалась домой из магазина, когда её сзади схватил незнакомец.

Удерживая женщину, он проверил карманы её куртки, вытащил несколько сотен рублей, после чего сбежал. Только на следующее утро напуганная горожанка осмелилась выйти из дома и обратилась за помощью к правоохранителям. Она смогла описать приметы нападавшего.

В дежурные сутки сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 43-летнего ранее судимого гражданина. Он сознался в содеянном и пояснил, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения, а похищенные деньги потратил на спиртное.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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