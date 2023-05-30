Рецидивист в Карелии отметил 8 марта битьем стекол и кражами

В Пудожском районе вынесен приговор мужчине, виновному в кражах, сообщили в суде.

Пудожский районный суд установил, что вечером 8 марта нетрезвый злоумышленник разбил стекло входной двери магазина цветов и вынес из помещения растущие в горшках цветы, сувениры, мобильные телефоны.



Собственники оценили ущерб на общую сумму 9,5 тысяч рублей.



Подсудимый во всем сознался и согласился с предъявленным обвинением, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.



Суд также учел предыдущий приговор злоумышленника, в том числе за совершение тяжких преступлений. В результате решением суда отменено условно-досрочное освобождение от наказания, назначенного приговором другого суда.



Пудожанин должен отбыть два года в исправительной колонии строгого режима.



Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов республики.