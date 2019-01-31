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Новости. Криминал
09:17, 31 Января 2019
фото: © Андрей Махонин/ТАСС

Рецидивист в Карелии отобрал автомобиль у таксиста, едва выйдя на свободу

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В Олонецком районе наряд ДПС задержал подозреваемого в угоне автомобиля у таксиста, сообщает МВД Карелии

В дежурную часть Олонецкого района обратился 47-летний мужчина и сообщил, что у него отобрали машину. Он пояснил, что работает в такси Олонца и подвозил клиента. В пути возник словесный конфликт. Водитель остановился у банкомата, чтобы пассажир снял деньги для оплаты поездки. Гражданин отказался платить, таксист вышел из машины для разбирательства. Неизвестный несколько раз ударил автовладельца, а затем отобрал ключи от иномарки и уехал.

Час спустя в 40 километрах на федеральной трассе наряд ДПС обнаружил разыскиваемый автомобиль на обочине брошенным. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, 28-летнего жителя одного из поселков. Мужчина бросил угнанное транспортное средство, так как закончился бензин.

Несколько месяцев назад задержанный освободился из мест лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.166 УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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