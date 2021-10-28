Рецидивист в Карелии украл ненужную ему вещь по привычке

Кражу детского велосипеда раскрыли полицейские в Сегеже, сообщили в МВД Карелии.

Житель Сегежи обвиняется в краже детского велосипеда стоимостью 8 тысяч рублей. Что характерно, 21-летний нарушитель сам не понимал, для чего ему нужен детский велосипед.

С заявлением о краже в полицию обратилась жительница города — пропал велосипед, подаренный дочери на новый год. Девочка хранила его в подъезде и не пристегивала тросом.

Полицейские выяснили, что велосипед украл ранее неоднократно судимый 21-летний местный житель. Молодой сегежанин признал вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что однажды в пьяном состоянии забрел в этот подъезд в поисках приятеля и увидел велосипед. Пройти мимо молодой человек не смог, хотя ни продавать, ни кататься на нем не собирался.

Велосипед был изъят у воришки. Дальнейшую судьбу фигуранта уголовного дела решит суд.