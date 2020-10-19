Рецидивист в Карелии украл в гостях 15 тысяч из хозяйской сумочки

В Сегежском районе гостеприимная женщина лишилась 15 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Сегежского района обратилась 34-летняя местная жительница и сообщила, что из ее квартиры кто-то похитил 15 тысяч рублей.

В ходе беседы с женщиной полицейские выяснили, что пропажу она обнаружила после ухода гостей. В тот день у нее находилась большая компания знакомых, все употребляли спиртное.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий были проверены все граждане, принимавшие участие в застолье. Под подозрением оказался 36-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом. Он признался, что деньги незаметно вытащил из сумочки, оставленной без присмотра в коридоре, и потратил их на новый телефон. Часть средств изъяли.

Возбуждено уголовное дело.