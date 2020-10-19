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Рецидивист в Карелии украл в гостях 15 тысяч из хозяйской сумочки

Новости. Общество
09:29, 20 Октября 2020
фото: © Из архива ИТАР-ТАСС
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В Сегежском районе гостеприимная женщина лишилась 15 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Сегежского района обратилась 34-летняя местная жительница и сообщила, что из ее квартиры кто-то похитил 15 тысяч рублей.

В ходе беседы с женщиной полицейские выяснили, что пропажу она обнаружила после ухода гостей. В тот день у нее находилась большая компания знакомых, все употребляли спиртное.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были проверены все граждане, принимавшие участие в застолье. Под подозрением оказался 36-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом. Он признался, что деньги незаметно вытащил из сумочки, оставленной без присмотра в коридоре, и потратил их на новый телефон. Часть средств изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-20 11:01:09
Боятся внести закон. Вторая ходка будет последней. Всё либеральные сопли размазывают. :)
Гость
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