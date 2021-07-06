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Рецидивист в Карелии за чужой счет защитил себя от комаров и порадовал сожительницу украшениями

Новости. Криминал
11:10, 07 Июля 2021
фото: © www.vrsa.us

В Костомукше мужчина нашел банковскую карту и купил себе все, что хотел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 22-летней местной жительницы. Она сообщила, что потеряла свою банковскую карту, а затем увидела, что со счёта было незаконно списано более 7,3 тысячи рублей. О пропаже женщина узнала, когда попыталась расплатиться в одном из магазинов: оказалось, что средств недостаточно.

С помощью мобильного приложения она проверила последние операции и поняла, что их не совершала. По признакам состава преступления было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 45-летний горожанин. В ходе следствия мужчина дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что нашёл банковскую карту на улице, рядом с отделением банка. Путём бесконтактной оплаты рассчитался за покупки в нескольких магазинах, а когда средства на карте закончились, сломал её и выбросил. Таким образом, он приобрёл продукты, алкоголь, сигареты, подарочные наборы, средство от насекомых, а также ювелирные изделия для сожительницы.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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Комментарии

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кир
2021-07-07 12:40:41
Только не надо писать о раскаянии, - сказал кот. Вы не знаете, что это такое.
Гость
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