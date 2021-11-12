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Рецидивист в Петрозаводске отправился по магазинам с чужой картой, ни в чем себе не отказывая

Новости. Криминал
12:47, 10 Декабря 2021
фото: © pixabay.com

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Полицейские раскрыли кражу денег с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о преступлении обратился 47-летний горожанин. Он сообщил, что у него пропала банковская карта, а затем со счета стали списываться деньги. Общая сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 48-летний приятель потерпевшего, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали. Заявитель попросил гостя сходить в магазин и дал ему свою банковскую карту, а затем про нее забыл. На следующий день подозреваемый обнаружил ее у себя: он  отправился по магазинам и ни в чем себе не отказывал.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-10 13:14:32
В убогой стране такие отношения среди ранее сидевших простолюдинов считаются обычными. Не выносите нам мозг этими сообщениями. Охать и ахать не будем, - сказал кот и пошел спать.
Гость
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