Рецидивист в Петрозаводске отправился по магазинам с чужой картой, ни в чем себе не отказывая

Полицейские раскрыли кражу денег с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о преступлении обратился 47-летний горожанин. Он сообщил, что у него пропала банковская карта, а затем со счета стали списываться деньги. Общая сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 48-летний приятель потерпевшего, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали. Заявитель попросил гостя сходить в магазин и дал ему свою банковскую карту, а затем про нее забыл. На следующий день подозреваемый обнаружил ее у себя: он отправился по магазинам и ни в чем себе не отказывал.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.