Рецидивиста-уголовника задержали в Карелии у тайника с наркотиком и осудили на 3 года колонии

Суд в Костомукше вынес приговор 38-летнему местному жителю, обвинявшемуся в незаконном хранении наркотиков, до этого его уже судили за кражи и убийство.

О новом приговоре сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

Обвиняемый был задержан в ноябре 2020 года недалеко от тайника, предназначавшегося для хранения наркотика. В суде было установлено, что он приобрел через интернет-магазин наркотическое средство N-метилэфедрон массой 1,060 грамма. В соответствии с действующим законодательством, это считается крупным размером.

Действия обвиняемого были квалифицированы по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российский Федерации (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

По данным прокуратуры, ранее он уже отбывал длительные сроки лишения свободы за кражи и убийство.

Суд назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.