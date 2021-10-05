Рецидивистка в Карелии обчистила забывчивую односельчанку

Жительница Суоярвского района забыла сумку у своей калитки и пожалела об этом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района обратилась жительница одного из посёлков и заявила о краже денег. Кого подозревать в этом, заявительница не знала.

Как объяснила женщина, деньги она заготовила, собираясь в дальнюю поездку, а затем оставила сумку с кошельком у калитки своего дома. Лишь отъехав далеко от поселка, заявительница вспомнила о сумке и вернулась назад. Сумка стояла у ограды, но кошелька там уже не было.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую — ранее судимую 42-летнюю односельчанку потерпевшей. Случайно заметив забытую сумку, она проверила содержимое кошелька и обчистила его. Сумма приблизительно в 40 тысяч рублей полностью не была потрачена — на приобретение алкоголя и сигарет у подозреваемой ушла четверть украденного.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «кража».