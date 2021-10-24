Рецидивистка во главе преступной команды ограбила магазин на юге Карелии

Росгвардейцы по горячим следам задержали 22-летнюю жительницу республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыла по тревоге в один из сетевых магазинов Сортавалы — там трое человек ограбили торговую точку и скрылись в неизвестном направлении. Ущерб составил более 3 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали по горячим следам 22-летнюю нарушительницу, у которой при себе была часть похищенного. Были установлены и личности ее сообщников — 17-летнего и 18-летнего юношей. Компания вела антиобщественный образ жизни и не раз привлекалась к ответственности за подобные преступления.

Рецидивистку передали в полицию для дальнейшего разбирательства.