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Рецидивистка во главе преступной команды ограбила магазин на юге Карелии

Новости. Происшествия
09:23, 24 Октября 2021
фото: © Sputnik/РИА Крым

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Росгвардейцы по горячим следам задержали 22-летнюю жительницу республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыла по тревоге в один из сетевых магазинов Сортавалы — там трое человек ограбили торговую точку и скрылись в неизвестном направлении. Ущерб составил более 3 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали по горячим следам 22-летнюю нарушительницу, у которой при себе была часть похищенного. Были установлены и личности ее сообщников — 17-летнего и 18-летнего юношей. Компания вела антиобщественный образ жизни и не раз привлекалась к ответственности за подобные преступления.

Рецидивистку передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-10-24 09:39:19
Шпана деревенская. Бананада.
Off
2021-10-24 09:29:33
Бедаа . Россхватайцы , практически без потерь обезвредили банду , которая от них .. отбивалась ..кидаясь бумажными стаканчиками . И дело совсем не в сумме похищенного . )))
Кир
2021-10-24 09:59:51
Off, со справкой, бумажные стаканчики каждый день. С головой явно не дружишь. Кто за тобой сейчас смотрит? Беда, отворяй ворота. :)
Саныч
2021-10-24 10:13:08
Кир, получи по мордасам-2.
Кир
2021-10-24 11:48:29
Саныч, "Воскресенье - день веселья! Песни слышатся кругом! С добрым утром, с добрым утром и хорошим днём!". :)
Off
2021-10-24 10:48:28
Саныч, заметил ? Твой протеже профессиональный подонок ))). Испортит воздух ..и тут же прячется за спины админов . Поверь , я ему ,здесь ..впрочем везде , пытался адекватно ответить . )))
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