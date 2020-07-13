Рецидивистку в Петрозаводске ждет реальное лишение свободы за экстремизм

В Петрозаводске перед судом предстанет женщина, дважды разместившая в интернете сообщения экстремистского характера, сообщили в Следкоме Карелии.

Петрозаводчанка, будучи привлеченной к административной ответственности за размещение в интернете текстов экстремистского содержания, вновь опубликовала на одном из сайтов в Сети сообщение, в котором содержались высказывания уничижительного характера по отношению к представителям определенной национальности, которые являются источником возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека, группы лиц по признакам национальности.

Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями интернета.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 5 лет.