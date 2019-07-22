Рецидивисты сыграли в футбол с работниками Сегежского ЦБК

Осужденные СИЗО-2 в Сегеже и колонии №1 в Надвоицах сыграли в футбол с командой Сегежского ЦБК для поднятие уровня нравственного воспитания, сообщили в УФСИН Карелии.

В целях популяризации футбола и здорового образа жизни в минувшие выходные в СИЗО-2 и ИК-1 прошли товарищеские игры по футболу между командами учреждений и Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.

В субботу, 20 июля, команда "Бумажник" встретилась с командой осужденных на футбольном поле исправительной колонии №1 в Надвоицах. Матч прошел по всем правилам профессионального спорта. Игра выдалась напряженной, хозяева вели на протяжении всего матча и одержали победу со счетом 6:4.

В воскресенье, 21 июля, в достойной и честной борьбе команда осужденных отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-2 проиграла команде Сегежского ЦБК со счетом 20:10.

Спорт в местах лишения свободы, способствует развитию положительных качеств таких как, поднятие уровня нравственного воспитания, сдержанность, терпеливость, тактичность в поведении, отметили в ведомстве.