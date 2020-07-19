Рецидивисты в Карелии, укравшие деньги у приятеля, отделались условным сроком

В Беломорском районе двое ранее судимых приятеля опустошили карточку собутыльника, сообщается на сайте Беломорского районного суда.

Беломорский районный суд вынес приговор в отношении двоих ранее судимых местных жителей, которые в октябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из корыстных побуждений сняли с банковского счета приятеля 7 тысяч рублей.

За хищение денег рецидивистам назначено наказание в виде условное лишения свободы сроком на 1 год каждому, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому.