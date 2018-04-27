11:47, 27 Апреля 2018
Реут рассказал о различиях стиля общения федеральных и региональных чиновников
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Известный в Карелии политолог и публицист Олег Реут рассказал о языке, на котором говорят чиновники разного уровня, и о том, как это преподносят СМИ.
Как пишет Олег Реут, реакция российских спикеров на выступление британского премьера Терезы Мэй актуализировала заимствование из 1990-х – bratva. Именно на ее языке общались "с зарубежными партнёрами" некоторые отечественные представители.
"Взяла сумку, пришла, что-то сказала – вообще не понимает, о чём говорит", – комментировала происходящее Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа. "Это кому они 24 часа дают? Не надо пугать!" – добавила она.
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