Реут рассказал о различиях стиля общения федеральных и региональных чиновников

Известный в Карелии политолог и публицист Олег Реут рассказал о языке, на котором говорят чиновники разного уровня, и о том, как это преподносят СМИ.

Как пишет Олег Реут, реакция российских спикеров на выступление британского премьера Терезы Мэй актуализировала заимствование из 1990-х – bratva. Именно на ее языке общались "с зарубежными партнёрами" некоторые отечественные представители.

"Взяла сумку, пришла, что-то сказала – вообще не понимает, о чём говорит", – комментировала происходящее Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа. "Это кому они 24 часа дают? Не надо пугать!" – добавила она.

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