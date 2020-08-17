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Ревизоры выяснили причины затягивания приватизации имущества в Петрозаводске

Новости. Экономика
15:41, 17 Августа 2020
фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Приватизация муниципального имущества Петрозаводска могла бы принести больше доходов городской казне, если бы власти боле эффективно использовали инструменты продажи.

Такой вывод следует из доклада Контрольно-счетной палаты Петрозаводска о результатах экспертно-аналитических мероприятий за первое полугодие 2020 года. Палата провела анализ исполнения программы приватизации муниципального имущества на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Ревизоры предъявили целый ряд претензий городской администрации.

"В ходе реализации мероприятий программы приватизации применяются не все способы продажи муниципального имущества, предусмотренные законодательством, тем самым процесс отчуждения имущества затягивается, создавая потребность в дополнительных расходах на актуализацию отчета об оценке, а также расходы на содержание имущества", - говорится в документе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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