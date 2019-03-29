Ревизоры выявили нарушения в расходовании средств бюджета Петрозаводска в 2018 году

Контрольно-счетная палата Петрозаводска выявила нарушения в расходовании средств бюджета Петрозаводска в 2018 году на сумму 39,7 млн рублей.

Об этом говорится в отчете о деятельности КСП за 2018 год.

При проведении контрольных мероприятий были выявлены нарушения в сфере организации и осуществления контроля за законностью, результативностью использования средств бюджета Петрозаводска на сумму 15,4 млн рублей.

Претензии КСП вызвали нарушения при формировании и исполнении бюджета, при ведении бухгалтерского учета и отчетности, при начислении и выплате заработной платы, необоснованные расходы, неэффективное использованных бюджетных средств.

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