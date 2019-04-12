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Новости. Криминал
16:14, 12 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Мария Алексеева

Ревнивец в Карелии зарезал знакомого жены

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Суд на основании единодушного вердикта присяжных признал жителя Кондопоги виновным в убийстве, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Кондопоги в ночное время в мае 2018 года в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, в подъезде жилого дома нанес знакомому своей жены два удара специально принесенным с собой ножом в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый вину в убийстве не признал и настаивал на том, что действовал в состоянии необходимой обороны. По утверждению подсудимого, нож был в руках у потерпевшего, а он лишь перехватил его руку с ножом и развернул ее, причинив таким образом ножевые ранения.

Однако государственным обвинителем присяжным заседателям были представлены убедительные доказательства, опровергающие версию защиты. При этом присяжные согласились с тем, что оснований опасаться за свою жизнь и здоровье у подсудимого во время произошедшего конфликта не имелось.

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд пришел к правильному выводу о том, что оснований для переквалификации действий подсудимого на более мягкую статью УК РФ не имеется.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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