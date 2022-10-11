Ревнивец в Петрозаводске два года следил за личной жизнью супруги с помощью спецсредств

Мужчине, который в сети приобрел незаконную технику, ограничили свободу на год, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд в Петрозаводске вынес приговор 59-летнему мужчине, который в интернете купил специальное средство для прослушки.



Установлено, что в 2019 году горожанин приобрел специальное техническое средство, оборудованное диктофоном с активацией по голосу. Устройство было замаскировано под сетевой фильтр.



Мужчина два года использовал незаконную технику у себя дома для прослушки частной жизни своей супруги. Во время предварительного расследования он во всем признался и раскаялся.



Суд приговорил его к одному году ограничения свободы. Также он не может менять место жительства без согласия контролирующего органа.



Техническое устройство передадут в УФСБ по Карелии. Там должны решить, что с ним делать.

Приговор в законную силу не вступил.