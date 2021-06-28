Революционный Hyundai Tucson уже в К-Моторс

Встречайте автомобиль, меняющий сознание, рождающий восхищенные взгляды и жаркие споры, но никого не оставляющий равнодушным!

Один из самых продаваемых автомобилей в Европе и Америке — Новый Hyundai Tucson.

В первую очередь, четвертое поколение кроссовера поражает разнообразием силовых агрегатов. Tucson предлагается с бензиновым двигателем в 149,6 л. с. и 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, доступен агрегат в 190 л. с. с 8-ступенчатой АКП, а также дизельный мотор в 186 л. с. вместе с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В зависимости от комплектации Tucson оборудован передним приводом или системой полного привода HTRAC.

Новый Tucson стал намного умнее своего предшественника: кроссовер может самостоятельно выбраться из узкого парковочного места с помощью дистанционного управления с брелока. А разнообразие различных интеллектуальных систем и сервисов поражают сознание и приближают вас к будущему!

Так, система Smart Sense обезопасит водителя и пассажиров на дороге и защитит от аварийных ситуаций, сервисы Bluelink® позволят управлять автомобилем, не выходя из дома, со смартфона. Звучит удивительно и футуристично, но эти функции уже реальность.

Смотрим, что изменилось во внешнем облике и интерьере.





Визитная карточка Hyundai Tucson — необычное расположение оптики: многосекционные ходовые огни визуально объединены с решеткой радиатора, при этом основные фары расположены ниже по краям бампера.

Восхищает и сложный рельеф кузова, объединяющий сразу несколько граней, а солидности кроссоверу добавляют брутальные колесные арки с «прямоугольными» вырезами.

Просторный салон с контурной подсветкой и кожаным рулем, вместо привычных приборов экран диагональю 10,25 дюйма без козырька. Центральная парящая консоль без лишних клавиш — под большим тачскрином медиасистемы расположен только сенсорный блок трехзонного климат-контроля, а для управления трансмиссией — кнопочный пульт на центральном тоннеле.

Новый Hyundai Tucson в максимальной комплектации — специальной лимитированной версии Visioner — уже доступен к тест-драйву у официального дилера Hyundai «К-Моторс». Приезжайте в дилерский центр, и менеджеры отдела продаж проведут вам настоящую презентацию автомобиля, а также помогут определиться с комплектацией и дополнительными опциями.

Запишитесь на пробную поездку и окунитесь в технологии будущего, и вам уже не захочется расставаться с Tucson!

К-Моторс, официальный дилер Hyundai, Лесной проспект, 55, телефон: (8142) 59-33-93. Узнать больше информации о Новом Hyundai Tucson можно на сайте.

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