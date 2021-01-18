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Резервный водопровод построят в поселке на севере Карелии, где введен режим ЧС

Новости. Происшествия
15:47, 19 Января 2021
фото: © правительство Карелии
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В поселке Рабочеостровск Кемского района по-прежнему не удается восстановить водоснабжение.

Как рассказал сегодня на онлайн-встрече по социально-экономическому развитию Кемского района глава Минстроя республики Виктор Россыпнов, в Рабочеостровске необходимо отремонтировать два участка водопровода. К первому участку протяженностью 194 метра подключены шесть одноэтажных и один двухэтажный дом, а также школа. Новые трубы доставят в поселок из Петрозаводска, сообщили в правительстве Карелии.

"На прокладку труб местный подрядчик закладывает порядка трех-четырех дней. Если температура воздуха будет такой, как сейчас, сможем сначала запустить подачу воды, после этого провести работы по изоляции трубопровода. Если морозы усилятся, то запуск воды будет при наличии изоляции, что повлечет удлинение срока", – отметил Виктор Россыпнов.

Второй участок трубопровода обеспечивает водой здание Центра помощи детям. Рассматриваются разные варианты решения проблемы: как и в первом случае, проложить временный трубопровод или позднее, в теплое время года, провести большой ремонт трассы.

По информации первого заместителя министра социальной защиты республики Ивана Скрыникова, все воспитанники детского Центра помощи детям переведены в другие учреждения соцзащиты или общежития учебных заведений и при необходимости могут быть на определенное время оставлены там.

Минстрою и Минсоцзащиты руководитель региона дал поручение до конца недели подготовить план обеспечения водой здания Центра помощи детям.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-19 16:09:04
Диванный координатор Офф проконтролирует и в интернетике выложит
кир
2021-01-19 15:58:27
Ещё раз повторю, что никто не занимается моделированием таких поселков на устойчивость к природным факторам. Промоделируй, выяви слабые места и сосчитай сколько и чего надо для жизни без катастроф. Есть институты, самобытный ПетрГУ, КНЦ РАН на Пушкинской. И всё не в коня корм. :)
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