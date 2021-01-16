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Режим ЧС введен еще в одном районе Карелии

Новости. Общество
12:03, 17 Января 2021
фото: © правительство Карелии
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Из-за аварии на сетях на территории Кемского муниципального района вводится режим ЧС.

Как пишут на официальной странице администрации Кемского района, режим функционирования "чрезвычайная ситуация" введен с 16 января в связи с аварией на водопроводных сетях.

Напомним, в поселке Рабочеостровск с 14 января коммунальные службы восстанавливают систему холодного водоснабжения девяти двухэтажных домов, школы и Центра помощи детям. В северном поселке коммунальщики пытаются отогреть 500 метров водопровода, где произошла авария из-за сильных морозов.

Ранее режим ЧС был введен в Питкяранте, оставшейся без воды после заморозки водопровода.

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Комментарии

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Joker
2021-01-17 12:15:32
В Суоярви 2-й день подряд перебои с холодной водой, люди сильно возмущаются !! Сегодня, в воскресенье, опять с утра нет воды !! В сводках МЧС про Суоярви ничего... (((
Гость
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