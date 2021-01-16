Режим ЧС введен еще в одном районе Карелии

Из-за аварии на сетях на территории Кемского муниципального района вводится режим ЧС.

Как пишут на официальной странице администрации Кемского района, режим функционирования "чрезвычайная ситуация" введен с 16 января в связи с аварией на водопроводных сетях.

Напомним, в поселке Рабочеостровск с 14 января коммунальные службы восстанавливают систему холодного водоснабжения девяти двухэтажных домов, школы и Центра помощи детям. В северном поселке коммунальщики пытаются отогреть 500 метров водопровода, где произошла авария из-за сильных морозов.

Ранее режим ЧС был введен в Питкяранте, оставшейся без воды после заморозки водопровода.