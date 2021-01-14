В поселке Карелии идут работы по восстановлению холодного водоснабжения

В поселке Рабочеостровск Кемского района коммунальные службы восстанавливают систему холодного водоснабжения девяти двухэтажных домов, школы и Центра помощи детям, сообщили в правительстве Карелии.

В северном поселке коммунальщики пытаются отогреть 500 метров водопровода, где произошла авария из-за сильных морозов. В настоящее время удалось разморозить более 200 метров системы, благодаря чему вода вернулась в один из девяти домов по адресу: улица Новая, 5, к вечеру запустят еще один дом по этой улице, в ближайшее время будет отогрета система водопровода в домах по улице Лесной и здания Центра помощи детям.

"Сильные морозы на территории района установились с 11 января. На протяжении этой недели бригады коммунальщиков работают практически круглосуточно. Систему отогревают частями, некоторые участки труб сразу меняют. Планируется восстановить подачу холодной воды в жилые дома в ближайшее время", - цитируют на сайте правительства главу Кемского района Дмитрия Петрова.

Напомним, 14 января режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе. Более 500 метров водопровода в поселке замерзли, и вода не поступает в дома граждан (более 90 человек), центр помощи детям и рабочеостровскую школу.