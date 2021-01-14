Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ФСИН намерена задержать Навального 13
14.01.2021 19:40
"Птицы покрылись сосульками": жители Петрозаводска собираются спасать уток от смерти на морозе 12
Сегодня 08:05
Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке 1
Сегодня 14:16
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья 3
Сегодня 15:25
В Карелии житель Питкяранты, где из-за морозов произошла авария на водопроводе, умер на роднике (ФОТО) 15
Сегодня 12:50

В поселке Карелии идут работы по восстановлению холодного водоснабжения

Новости. Общество
16:14, 15 Января 2021
фото: © правительство Карелии
Загрузка...

В поселке Рабочеостровск Кемского района коммунальные службы восстанавливают систему холодного водоснабжения девяти двухэтажных домов, школы и Центра помощи детям, сообщили в правительстве Карелии.

В северном поселке коммунальщики пытаются отогреть 500 метров водопровода, где произошла авария из-за сильных морозов. В настоящее время удалось разморозить более 200 метров системы, благодаря чему вода вернулась в один из девяти домов по адресу: улица Новая, 5, к вечеру запустят еще один дом по этой улице, в ближайшее время будет отогрета система водопровода в домах по улице Лесной и здания Центра помощи детям.

"Сильные морозы на территории района установились с 11 января. На протяжении этой недели бригады коммунальщиков работают практически круглосуточно. Систему отогревают частями, некоторые участки труб сразу меняют. Планируется восстановить подачу холодной воды в жилые дома в ближайшее время", - цитируют на сайте правительства главу Кемского района Дмитрия Петрова.

Напомним, 14 января режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе. Более 500 метров водопровода в поселке замерзли, и вода не поступает в дома граждан (более 90 человек), центр помощи детям и рабочеостровскую школу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»