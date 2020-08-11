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Режим повышенной готовности снят в городе Карелии, где были остановлены очистные сооружения

Новости. Общество
06:40, 12 Августа 2020
фото: ОНФ в Карелии
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В Суоярви сняли режим повышенной готовности, который был введен 11 августа из-за остановки очистных сооружений.

Как пишет районная газета "Суоярвский вестник", 11 августа в 9 часов на территории Суоярвского городского поселения был введен режим повышенной готовности. В полдень этого же дня на очистных сооружениях появились работники ООО "Эф Си Эф Пропертиз", в собственности которого находится данный объект. Очистные в Суоярви были запущены, а в 14 часов снят режим повышенной готовности.

"Что это было? Дешевый фарс? Учения? Очередное испытание на прочность жителей многоквартирных домов? Неудачная шутка? Пока пять часов повышенной готовности не переросли в чрезвычайную ситуацию. Но уверенности, что это не повторится, нет ни у кого. Обидно, когда люди, считающие себя высококлассными руководителями, не думают о последствиях. Да что им думать, ведь в Суоярви они не прописаны", - пишет глава Суоярвского муниципального района, редактор "Суоярвского вестника" Наталья Васенина.

Напомним, Суоярви не первый год тонет в фекалиях, из-за того, что все сети канализации с КНС, КОСами находятся в частной собственности. В начале 2000-х годов в городе приватизировали все жизненно важные объекты: водоотведение, водоснабжение, отопление оказались в руках частников. Поэтому не администрация устанавливает правила, как организациям работать, а компании диктуют условия, как всему городу жить.

Наталья Васенина рассказала, что в конце прошлой недели, 7 августа, от руководства ООО "Эф Си Эф Пропертиз" глава администрации Суоярвского района Роман Петров получил уведомление о прекращении работы очистных сооружений в городе Суоярви в связи с тем, что по решению 13-го арбитражного апелляционного суда собственником всего движимого имущества на территории очистных сооружений в городе является ЗАО "Картонная фабрика Суоярви". Юрий Иванов, представитель ООО "Эф Си Эф Пропертиз", 10 августа на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района подтвердил, что очистные сооружения будут остановлены. Роман Петров напомнил Иванову, что его фирма является гарантирующей организацией, имеет тариф, аренду на имущество. Гендиректору "Эф Си Эф Пропертиз" было рекомендовано принять меры по возобновлению эксплуатации очистных сооружений в Суоярви, но никаких действий не последовало. В результате властям района пришлось объявлять режим повышенной готовности, который длился пять часов.

"Руководитель администрации района не сидит на месте и прорабатывает вопрос, чтобы получить сети и очистные в муниципальную собственность. В этом году завершаем подготовку проектно-сметной документации. Будут у нас новые сети: и водопроводные, и канализационные. Только мечтаем о том, что все это будет муниципальным. С собственниками работать невозможно. Они свои деньги на устранение аварий, ремонты сетей не выделяют, а только собирают платежи с населения. Чем быстрее, это станет муниципальным, тем менее острой будет проблема", - заявила "Столице на Онего" Наталья Васенина.

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