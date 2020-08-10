В одном из городов Карелии введен режим ЧС из-за остановки очистных сооружений

В Суоярви сегодня введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений, сообщается на сайте городской администрации.

Как отмечается на сайте Суоярвской администрации, сегодня на территории Суоярви введен режим повышенной готовности с 9.00 до особого распоряжения во избежание нарушения эксплуатации комплекса очистных сооружений, возникновения чрезвычайной ситуации, техногенной и (или) экологической катастрофы связанной с остановкой очистных сооружений в Суоярви либо гибели людей, учитывая что канализированных многоквартирных жилых домов на территории Суоярви – 99, административных зданий, подключенных к централизованной системе канализации – 67, в том числе из них социальные объекты – Суоярвская спортивная школа, Суоярвская средняя школа, Кайпинская основная школа, детские сады – 4.

Всем службам дана команда незамедлительно приступить к исправлению ситуации.



фото ОНФ Карелия

Отметим, что проблемы с канализацие в Суоярви существуют давно: зловонные ручьи часто текут по городу из-за аварий на том или ином участке канализационной системы.

Ранее сообщалось, что правительство Карелии проводит работу по ситуации с выкупом очистных сооружений в Суоярви, которые находятся в частных руках. Власти республики обратились в правоохранительные органы. Но решить вопрос кардинально с сетями в городе поможет Фонд реформирования ЖКХ.