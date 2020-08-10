890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Программа возврата денег за туры по России продлится всего неделю 1
10.08.2020 17:00
Лесничие с полицией в Карелии будут ловить сборщиков неспелых ягод 5
Сегодня 06:40
Стало известно, какую зарплату предлагают на вакансиях в центре производства роботов в Карелии 3
Сегодня 11:18
Еще у одной жительницы Карелии, заболевшей ОРВИ, обнаружен коронавирус 1
10.08.2020 20:05
В Карелии выявлено 18 новых случаев ковидной инфекции
Сегодня 09:00

В одном из городов Карелии введен режим ЧС из-за остановки очистных сооружений

Новости. Происшествия
12:03, 11 Августа 2020
фото: ОНФ Карелии
Загрузка...

В Суоярви сегодня введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений, сообщается на сайте городской администрации.

Как отмечается на сайте Суоярвской администрации, сегодня на территории Суоярви введен режим повышенной готовности с 9.00 до особого распоряжения во избежание нарушения эксплуатации комплекса очистных сооружений, возникновения чрезвычайной ситуации, техногенной и (или) экологической катастрофы связанной с остановкой очистных сооружений в Суоярви либо гибели людей, учитывая что канализированных многоквартирных жилых домов на территории Суоярви – 99, административных зданий, подключенных к централизованной системе канализации – 67, в том числе из них социальные объекты – Суоярвская спортивная школа, Суоярвская средняя школа, Кайпинская основная школа, детские сады – 4.

Всем службам дана команда незамедлительно приступить к исправлению ситуации.


фото ОНФ Карелия

Отметим, что проблемы с канализацие в Суоярви существуют давно: зловонные ручьи часто текут по городу из-за аварий на том или ином участке канализационной системы.

Ранее сообщалось, что правительство Карелии проводит работу по ситуации с выкупом очистных сооружений в Суоярви, которые находятся в частных руках. Власти республики обратились в правоохранительные органы. Но решить вопрос кардинально с сетями в городе поможет Фонд реформирования ЖКХ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-11 14:28:49
Видимо частник-это бывшая Суоярвская картонная фабрика,которая находится в стадии банкротства. С этого частника кроме *овна взять больше нечего,а *оно никому не надо.
Люк
2020-08-11 14:10:08
Хозяина очистных, частник или не частник, наказать по полной, лет на 15-ать,
разобраться в ситуации и быстро всё привести в порядок! РЫВОК нужен!!!
Сеня
2020-08-11 13:00:31
Хм. 3,5 приставы и буряты у власти и так ничего путнего для региона не сделали , одна болтовня . Шли бы уже лесом , раз делать ничего не умеют .
Беня
2020-08-11 13:59:27
Сеня, а давай тебя посадим на порулить. Ты ж все умеешь? Ведь правда же? Рулить это ж просто :)
Сеня
2020-08-11 14:17:15
Беня, рулить не просто , а мозги нужны и команда . невротсмотрящих идиотов . Замом у меня будешь . типа нач.штаба . вместе рулить пойдём .
zanoza
2020-08-11 13:14:39
Сеня, умеют ,вон П.Дехтярёву сумели премию выплатить в 26 млн. рублей щза особые заслуги по развалу предприятия, на исправление канализации в Суоярви этих денег пожалй хватило бы.
кир
2020-08-11 14:46:01
По положению выплатили, принятому такими как ты. Проблема не в начальниках, а в людях. Другими быть они не могут.
Сеня
2020-08-11 14:31:35
zanoza, а нахрен эти жители Суоярви им и нежны . лучше павлику деньги дали , а он друг хороший , поделился видимо с кем надо . В маскву же нищими не вернёшься , бомонд не примет .
zanoza
2020-08-11 12:57:41
Надо высоких гостей пригласить на празднования 100-летия республики в Суоярви, пусть получат полное ощущение праздника,подышат зловонием, может это сподвигнет наконец-то решить проблему с канализацией в Суояраи.
Сеня
2020-08-11 14:14:57
zanoza / на включали в ФТЦ всякой ерунды , а то . что реально нужно людям и региону нет .
Off
2020-08-11 12:38:24
Новокиры у власти... с них и спрос.
Беня
2020-08-11 13:56:56
Мой юный друг, вы хоть читаете или нафиг эти "многабукоф"?
правительство Карелии проводит работу по ситуации с выкупом очистных сооружений в Суоярви, которые находятся в частных руках.
Люди купили канализацию шоб через га*но отжимать бабло, но это бабло хрен отожмешь. И вот закономерный итог приватиЗАции (кто помнит слоган?) инфраструктуры. Инфраструктуру приватизировать НЕЛЬЗЯ или ей будет конец, в той или иной перспективе, потому шо инфраструктура не генерит бабло. Но это всем пофиг.
Так шо, мой юный друг, вынужден вас обломить - в 92-м, когда началась приватиЗАция всего шо не приколочено гвоздями, у власти была исключительно махровая "прогрессивная демократическая общественность".
Увы, мир в юности кажется монохромным потому шо белое кажется белее, чем есть, серое кажется чернее, чем есть. Кажется шо все ж понятно. А на самом деле мир это щебеночный карьер, где все вокруг покрыто серой пылью: и люди и машины и пейзажи. Только небо бывает не серое и то иногда.
"Новокиры" т.е. пензионеры-siloviki и иже с ними тут объективно не причем.
Сеня
2020-08-11 14:23:39
Беня, написано классно . хотя и не понятно о чём .
кир
2020-08-11 14:17:48
Беня, не могу отказать себе, чтобы похвалить хорошо выполненную работу. Просто, молодец. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

Сегодня 09:20
Обществоведение
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 1
Руководители четырех медучреждений республики прокомментировали ситуацию со своим увольнением.
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 14
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Вся аналитика

Чтиво

10.08.2020 10:50
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
Кому нужен Богдан 6
31.07.2020 21:46
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»