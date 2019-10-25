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Новости. Общество
13:28, 25 Октября 2019
фото: Подслушано в Суоярви/ВКонтакте

Зловонные стоки вновь потекли по Суоярви (ФОТО)

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Жители города в Карелии, который в прошлом городу утопал в фекалиях, вновь жалуются на разлив канализации.

В паблике "Подслушано в Суоярви" появились фото и видео очередного разлива сточных вод. Вчера затопило центр улицы Кайманова.

"Говорят, очистные работают в штатном режиме. Как может быть такое, когда они не доходят до очистных…", - пишут жители в паблике.

Глава Суоярвского муниципального района Наталья Васенина сообщила "Столице на Онего", что появление зловонных ручьев на улице Кайманова связано с прорывом на сетях, а не с работой очистных. Сегодня обещают устранить все последствия аварии.

Напомним, в прошлом году желтые реки на улицах Суоярви были нормой, поскольку аварии на сетях проходили постоянно. Все сети канализации с КНС, КОСами находились в частной собственности.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-25 14:30:56
Не дано при больших вливаниях из федерального бюджета привести в порядок канализационную систему Суоярви?
Писарев
2019-10-25 13:49:35
Почему стратегические предприятия находятся в частных руках? Известно же, что частник умеет хорошо делать только три вещи: убивать, воровать и просирать.
кир
2019-10-25 13:46:35
Что у нас рынок сам может отрегулировать? Ничего. Писарев прав.
Писарев
2019-10-25 14:05:01
кир, Рынок ВЕЗДЕ ничего не регулирует. В капиталистическом обществе анархия производства приобретает разрушительный характер и, став одним из проявлений основного противоречия капитализма, ведёт к экономическим кризисам. Из кризисов капитализм выходит ТОЛЬКО через войны.
новый
2019-10-25 13:44:14
Кому жалуются потомки вербованных на отжатой территории ?
Изя
2019-10-25 13:42:51
" Парфён красава , кругом одно говно " ( ссылка -блогер Писарев )
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