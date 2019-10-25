Зловонные стоки вновь потекли по Суоярви (ФОТО)

Жители города в Карелии, который в прошлом городу утопал в фекалиях, вновь жалуются на разлив канализации.

В паблике "Подслушано в Суоярви" появились фото и видео очередного разлива сточных вод. Вчера затопило центр улицы Кайманова.

"Говорят, очистные работают в штатном режиме. Как может быть такое, когда они не доходят до очистных…", - пишут жители в паблике.

Глава Суоярвского муниципального района Наталья Васенина сообщила "Столице на Онего", что появление зловонных ручьев на улице Кайманова связано с прорывом на сетях, а не с работой очистных. Сегодня обещают устранить все последствия аварии.

Напомним, в прошлом году желтые реки на улицах Суоярви были нормой, поскольку аварии на сетях проходили постоянно. Все сети канализации с КНС, КОСами находились в частной собственности.