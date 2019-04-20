Фонд ЖКХ профинансирует реконструкцию очистных сооружений в Суоярви

Город в Карелии станет федеральным пилотным проектом, в рамках которого Фонд реформирования ЖКХ поможет с расселением аварийного жилья и созданием инфраструктуры.

Об этом сегодня сказал глава Карелии Артур Парфенчиков во время прямой линии в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметил руководитель региона, правительство республики сегодня проводит работу по ситуации с выкупом очистных сооружений, которые находятся в частных руках. Власти республики обратились в правоохранительные органы. Но решить вопрос кардинально с сетями в городе поможет Фонд реформирования ЖКХ.

"Такое предложение прозвучало при приезде в Карелию председателя наблюдательного совета Фонда Сергея Степашина. По новой программе переселения из аварийного жилья в республике необходимо расселить 159 тыс. кв метров, из них 40 % жилья - в Суоярви. Новый город нужно построить! Мы договорились о том, что Фонд, у него есть такая программа, поможет в создании коммунальной инфраструктуры для города - это тепло, вода, энергообеспечение. Карелия представит для финансирования проект, и мы сделаем Суоярви неким федеральным пилотным проектом, на примере которого покажем, как можно решить в связке коммунальные и жилищные вопросы", - рассказал Артур Парфенчиков.