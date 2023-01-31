Режим работы детского сада «Колосок» в Кондопоге не изменится для удобства детей и родителей

Власти Кондопожского района отказались от планов изменить режим работы детского сада «Колосок», учитывая интересы родителей.

С 1 апреля режим работы детского сада «Колосок» не изменится. Учреждение будет открыто для детей с 7:15 до 17:45. Ранее планировалось сократить время работы садика на 30 минут. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин на своей странице в соцсети.

«Данное решение принималось на основании проведенного предварительно мониторинга и учитывало интересы большинства родителей. При этом городские власти оставались открытыми к диалогу и были готовы услышать голоса тех, кому новый режим мог доставить дополнительные неудобства. Нашей задачей было сделать так, чтобы посещение детского сада оставалось комфортным и удобным для всех», — отметил глава администрации района.

По словам Дмитрия Зацепина, его общение с сотрудниками и администрацией ЦБК показало, что планы об изменении режима работы детского сада были не до конца продуманными.

«Действительно, привести ребенка в сад, раздеть его, отправить в группу, а потом добраться до предприятия и переодеться самому, чтобы принять участие в „летучке“ — 15 отведенных на это минут может и не хватить. После проведения дополнительных встреч с представителями родительского сообщества, профсоюзными организациями, консультаций с руководством крупных предприятий города, время работы дошкольного учреждения оставили прежним», — подытожил Зацепин.